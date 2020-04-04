«Самый бомбический образ»: Гоар Аветисян перевоплотилась в Красную Шапочку

Столичный визажист и блогер удивила подписчиков ярким образом.

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Фото, видео: Instagram @goar_avetisyan

Тема:
Секреты макияжа

Чудеса перевоплощения показала многочисленным подписчикам в Instagram известный московский визажист и блогер Гоар Аветисян. Во время самоизоляции девушка проводит марафон по преображению для поклонниц, где делится секретами макияжа.

На этот раз она пошагово показала, как можно после утреннего пробуждения в течение часа помолодеть на десять лет и превратиться в красотку. Чтобы усилить впечатление, Гоар выбрала образ персонажа сказки Шарля Перро Красной Шапочки.

Instagram @goar_avetisyan

К эффектному макияжу она добавила красный плащ и корзину настоящих пирожков, которые сама напекла. Эротичный образ Аветисян дополнила измененной предысторией сказки с поправкой на взрослую аудиторию и актуальную новостную повестку. В этой версии героиня беременна, как и сама Гоар, а волк — возлюбленный визажиста, который питается не людьми, а ее гостинцами.

«Сегодня у нас в гостях Красная Шапочка, которая вышла замуж за серого волка, беременна от него и решила испечь пирожки для бабушки. Но, кажется, что до бабули из-за карантина пирожки не дойдут и их опять сожрет волк», — пошутила инстаблогер.

«Самый бомбический образ из всех!»

«Какая крутая Красная Шапочка!»

«Ошеломляющий образ, Гоар! Я в шоке!»

«Лучшая работа. Просто вау!»

«Знать бы маршрут этой Красной Шапочки, чтоб опередить серого волка», — откликнулись фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гоар Аветисян показала фото до и после похудения на 43 килограмма.

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