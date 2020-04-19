Еще 84 человека вылечились за сутки от коронавируса в Москве

В столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 84 человека, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763», — сказала она.

Для определения отсутствия COVID-19 в организме пациента медики проводят специальные исследования. Известно, что в столице в качестве меры по борьбе с коронавирусом начали проводить процедуры по переливанию плазмы переболевших граждан.

14 февраля глава медучреждения в китайском Ухане Чжан Динюя впервые заявил, что победить коронавирус можно с помощью переливания плазмы. Доноров выбирают среди людей, которые смогли поправиться после заражения COVID-19. В их крови есть огромное количество антител, способных помочь больным, находящимся в критическом состоянии, утверждал эксперт.

В России донором такого биоматериала может стать гражданин в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, а также гепатиты В и С.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Москвы продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 1 мая.

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