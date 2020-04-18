Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 1 мая

Жесткий режим ограничений в Москве на фоне сложной эпидемиологической ситуации будет действовать вплоть до 1 мая, передает »Экономика сегодня» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

В своем обращении к москвичам градоначальник уточнил, что подобное решение было принято только из соображений безопасности граждан и в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке. Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две», — отметил Собянин.

Мэр столицы сделал акцент, что введенные московскими властями с 13 апреля меры показали хороший результат и именно поэтому они будут действовать дальше. Кроме того, Сергей Собянин не исключает вероятности, что в ближайшее время они будут усилены.

«Благодаря пропускной системе перемещения в столице сократилось число людей, выходящих на улицу. Передвижение горожан с использованием транспорта уменьшилось более чем на 500 тысяч человек», — пояснил градоначальник.

В заключение чиновник добавил, что считает подобные результаты «первой, скромной, но очень важной победой» в деле противостояния COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказал, благодаря чему властям Москвы удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом.

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