Китайские врачи нашли эффективный метод лечения коронавируса

Китайские врачи разработали эффективный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на главу больницы в Ухане Чжан Динюя.

Врач рассказал, что победить опасную заразу можно с помощью переливания плазмы. Доноров выбирают среди людей, которые смогли поправиться после заражения коронавирусом. В их крови есть огромное количество антител, способных помочь больным.

В первую очередь, такую плазму переливают пациентам, находящимся в критическом состоянии. Улучшения становятся заметны уже через 12-24 часа после процедуры. Метод помог примерно более чем десяти больным.

Как сообщал 5-tv.ru, по информации на 14 февраля, число жертв коронавируса в Китае уже достигло почти полутора тысяч человек. Число заразившихся составляет около 64 тысяч.