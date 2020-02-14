Китайские врачи нашли эффективный метод лечения коронавируса
Новый способ позволил пойти на поправку более чем десяти больным, находившимся в критическом состоянии.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Китайские врачи разработали эффективный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на главу больницы в Ухане Чжан Динюя.
Врач рассказал, что победить опасную заразу можно с помощью переливания плазмы. Доноров выбирают среди людей, которые смогли поправиться после заражения коронавирусом. В их крови есть огромное количество антител, способных помочь больным.
В первую очередь, такую плазму переливают пациентам, находящимся в критическом состоянии. Улучшения становятся заметны уже через 12-24 часа после процедуры. Метод помог примерно более чем десяти больным.
Как сообщал 5-tv.ru, по информации на 14 февраля, число жертв коронавируса в Китае уже достигло почти полутора тысяч человек. Число заразившихся составляет около 64 тысяч.
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