Президент подчеркнул, что в интеграции бывших республик СССР нет ничего удивительного, кроме невысокой скорости этого процесса.

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

В постсоветских странах все меньше боятся возрождения СССР, так как интеграция идет на пользу всем. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий (идет — Прим. ред.) на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — сказал российский лидер.

По словам Путина, нет ничего удивительного в постепенной интеграции постсоветских стран. Удивление вызывает только тот факт, что участвующие в этом процессе страны «до сих пор не продвинулись на этом пути так», как могли это сделать.

Глава государства назвал огромным преимуществом постсоветских стран общий язык межнационального общения — русский. Также у бывших республик СССР есть общая инфраструктура транспорта, энергетики и связи.

«Используя все эти наработанные десятилетиями, если не веками, преимущества, мы повышаем свою конкурентоспособность. <…> Это (работа в Евразийском экономическом союза — Прим. ред.) путь к повышению благосостояния наших людей», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за оказанную гуманитарную помощь.

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