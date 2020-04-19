Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху

Супруга рэпера Джигана показала подписчикам, как отмечает светлый праздник в загородном доме.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова на своей странице в Instagram в разделе сторис опубликовала видео, снятое в загородном доме. На кадрах 31-летняя модель вместе с детьми отмечает Пасху. Девочки сидят за столом и занимаются украшением главного символа христианского праздника.

«Мы готовы к покраске яиц! У нас на такую толпу целое корыто! Какие у нас красивые яйца, шикарные!», — комментирует Оксана Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

Дочери Джигана и модели после проведения необходимых манипуляций начали «битву яиц». В определенный момент в кадре «засветился» таинственный мужчина в черной футболке, который советовал девочкам, как правильно разбить яйца.

«Никто не победил! У всех яйца раскрошились от ударов», — говорит за кадром супруга Джигана.

Поклонники Оксаны Самойловой теперь теряются в догадках — либо семью рэпера на Пасху посетили гости, в числе которых был тот мужчина, либо модель во время разрыва с мужем нашла ему замену.

Ранее 5-tv.ru писал о деталях самоизоляции Джигана в элитном лечебном центре.

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