В Подмосковье от коронавируса скончались 49 человек
За прошедшие сутки в регионе было выявлено 709 новых случаев инфицирования COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Количество жертв коронавируса в Московской области достигло 49 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона по борьбе с распространением COVID-19.
Отмечается, что за прошедшие сутки в Подмосковье было зафиксированы 709 новых случаев инфицирования новым внеклеточным агентом. Общее количество заболевших коронавирусом в Московской области — 4663 человека.
По состоянию на 19 апреля общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 42 853. Скончался 361 человек, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Полностью излечился — 3 291 пациент. Всего было проведено около двух миллионов тестов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брать с собой в больницу пациентам с коронавирусом. В МЧС посоветовали инфицированным COVID-19 россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 19 апр
- Что брать с собой в больницу пациентам с коронавирусом — рекомендации МЧС
- 19 апр
- Самоизоляция по-петербургски: родители вышли прогуляться с ребенком на крышу
- 19 апр
- В Кремле рассчитывают увидеть признаки выхода на плато по коронавирусу после 20 апреля
- 19 апр
- Вирусолог из Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса
- 19 апр
- Число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 6060
- 19 апр
- Кто виноват в пандемии коронавируса? И зачем США искать крайнего?
- 19 апр
- Академик РАН спрогнозировал мощность второй волны эпидемии коронавируса
- 19 апр
- На Украине усомнились, что государство продолжит существовать в будущем
- 19 апр
- Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в РФ
- 19 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 апреля
Читайте также
70%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?