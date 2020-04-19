В Подмосковье от коронавируса скончались 49 человек

Количество жертв коронавируса в Московской области достигло 49 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Подмосковье было зафиксированы 709 новых случаев инфицирования новым внеклеточным агентом. Общее количество заболевших коронавирусом в Московской области — 4663 человека.

По состоянию на 19 апреля общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 42 853. Скончался 361 человек, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Полностью излечился — 3 291 пациент. Всего было проведено около двух миллионов тестов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брать с собой в больницу пациентам с коронавирусом. В МЧС посоветовали инфицированным COVID-19 россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.

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