Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России рассказали, что брать с собой в больницу пациентам с коронавирусом. В ведомстве считают, что инфицированным COVID-19 россиянам стоит заранее подготовиться к возможной госпитализации.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям — к госпитализации в лечебное заведение», — говорится в рекомендациях.

Отмечается, что в стационаре понадобятся документы, страховой полис и амбулаторная карта, при наличии. Также стоит не забыть антисептик и постоянно принимаемые препараты. В больнице не помешает индивидуальная посуда и тапочки, в том числе для душа.

Рекомендуется взять с собой в стационар халат, пижаму, спортивный костюм и сменное нижнее белье, а также средства личной гигиены.

Непосредственно перед госпитализацией захватите банковскую карту, мобильный телефон и зарядку к нему, а также ноутбук или планшет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог из Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса.

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