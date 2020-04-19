В ведомстве посоветовали инфицированным COVID-19 россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Thomas Frey, Ralph Kerpa, Jens Büttner; ТАСС / Сорокин Донат

Тема:
Эпидемия коронавируса

Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России рассказали, что брать с собой в больницу пациентам с коронавирусом. В ведомстве считают, что инфицированным COVID-19 россиянам стоит заранее подготовиться к возможной госпитализации.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям — к госпитализации в лечебное заведение», — говорится в рекомендациях.

Отмечается, что в стационаре понадобятся документы, страховой полис и амбулаторная карта, при наличии. Также стоит не забыть антисептик и постоянно принимаемые препараты. В больнице не помешает индивидуальная посуда и тапочки, в том числе для душа.

Рекомендуется взять с собой в стационар халат, пижаму, спортивный костюм и сменное нижнее белье, а также средства личной гигиены.

Непосредственно перед госпитализацией захватите банковскую карту, мобильный телефон и зарядку к нему, а также ноутбук или планшет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог из Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса.

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Тема:
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