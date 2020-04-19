Что брать с собой в больницу пациентам с коронавирусом — рекомендации МЧС
В ведомстве посоветовали инфицированным COVID-19 россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Thomas Frey, Ralph Kerpa, Jens Büttner; ТАСС / Сорокин Донат
Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России рассказали, что брать с собой в больницу пациентам с коронавирусом. В ведомстве считают, что инфицированным COVID-19 россиянам стоит заранее подготовиться к возможной госпитализации.
«В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям — к госпитализации в лечебное заведение», — говорится в рекомендациях.
Отмечается, что в стационаре понадобятся документы, страховой полис и амбулаторная карта, при наличии. Также стоит не забыть антисептик и постоянно принимаемые препараты. В больнице не помешает индивидуальная посуда и тапочки, в том числе для душа.
Рекомендуется взять с собой в стационар халат, пижаму, спортивный костюм и сменное нижнее белье, а также средства личной гигиены.
Непосредственно перед госпитализацией захватите банковскую карту, мобильный телефон и зарядку к нему, а также ноутбук или планшет.
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