«Возмужала»: звезда Playboy выложила в сеть ТОП своих фото за пять лет

Звезда Playboy Мария Лиман в своем аккаунте в Instagram выложила подборку лучших, по ее мнению, фотографий за пять лет. На кадрах 26-летняя знаменитость позирует обнаженной, полунагой и в бикини, демонстрируя отличную фигуру.

«ТОП моих фото за период… Давно… Зачатие и рождение звезды», — написала Мария Лиман в описании публикации.

Instagram @liman_maria

Многочисленные подписчики модели отметили, что на протяжении нескольких лет девушка стала еще более привлекательной. Комментарии с комплиментами в адрес Марии Лиман, порой даже скабрезными, исчисляются сотнями.

«За пять лет ты возмужала и стала более привлекательной»

«Хороша, блин…»

«Только еще лучше и красивее стала»

«Все фото — супер! Красотка!»

«Весьма сексуальна и привлекательна!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Playboy восхитила подписчиков идеальной фигурой.