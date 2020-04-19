«Возмужала»: звезда Playboy выложила в сеть ТОП своих фото за пять лет
Мария Лиман порадовала подписчиков откровенными снимками.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Звезда Playboy Мария Лиман в своем аккаунте в Instagram выложила подборку лучших, по ее мнению, фотографий за пять лет. На кадрах 26-летняя знаменитость позирует обнаженной, полунагой и в бикини, демонстрируя отличную фигуру.
«ТОП моих фото за период… Давно… Зачатие и рождение звезды», — написала Мария Лиман в описании публикации.
Многочисленные подписчики модели отметили, что на протяжении нескольких лет девушка стала еще более привлекательной. Комментарии с комплиментами в адрес Марии Лиман, порой даже скабрезными, исчисляются сотнями.
«За пять лет ты возмужала и стала более привлекательной»
«Хороша, блин…»
«Только еще лучше и красивее стала»
«Все фото — супер! Красотка!»
«Весьма сексуальна и привлекательна!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Playboy восхитила подписчиков идеальной фигурой.
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