«Один и тот же пасхальный стол»: Петросян и Брухунова перестали скрывать отношения

Юморист Евгений Петросян после громкого развода с Еленой Степаненко буквально спрятался от глаз папарацци и поклонников: он не комментировал свое состояние после пережитого, а также избегал любых вопросов о новых отношениях.

Спустя лишь несколько месяцев верным фанатам звезды экрана все же удалось прознать, что тот встречается с собственной помощницей, 30-летней Татьяной Брухуновой. Однако ни юморист, ни его новая пассия конкретного ответа на вопрос: «Живете вместе или нет?», конечно, не давали. Так, поклонникам артиста только и оставалось, что жить в неведении и гадать, кто сегодня находится подле маэстро.

Но все изменилось накануне, в светлый праздник Пасхи. Татьяна опубликовала в Instagram поздравление, обращенное ко всем фолловерам. В качестве праздничной открытки, она выложила несколько фото праздничного стола с нарядными куличами, украшенными яйцами на фоне голубой скатерти с надписью «ХВ» и стоящим рядом букетом белых тюльпанов. Спустя несколько минут похожий пост появился и в Instagram самого Петросяна, записавшего видеопоздравление с Пасхой на фоне все того же стола.

Instagram @bruhunova

«Это же один и тот же пасхальный стол! Значит, все-таки вместе живут!»

«Попробуйте найти десять отличий и не найдете ни одного!»

«Ну, наконец-то перестали скрывать, что живут вместе. Ведь так прятаться — с ума сойдешь!»

«Во мужик расцвел! Евгений Ваганович, молодец, что не скрываешь!» — тут же отреагировали фанаты юмориста.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как именно Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении ребенка.