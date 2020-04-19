Глава Минздрава назвал коронавирус поводом для модернизации системы здравоохранения

Михаил Мурашко заявил во время видеоконференции «Большой двадцатки», что Россия постоянно изучает опыт борьбы других стран с COVID-19.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
G20 Эпидемия коронавируса

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть использована в качестве повода для модернизации системы здравоохранения в России. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции с коллегами из стран-участниц «Большой двадцатки» (G20).

«Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать, в том числе, о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал Мурашко.

Он отметил, что российские власти уже сделали развитие системы здравоохранения одним из приоритетных направлений. Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в стране были приняты все необходимые организационные меры.

«В январе был разработан и утвержден национальный план реагирования, предусматривающий широкий план мер для реализации на национальном уровне, был создан правительственный координационный совет», — заявил министр.

В заключение он отметил, что России бороться с коронавирусом помогает «мощный эпидемиологический мониторинг и лабораторный потенциал», а также «сильная стационарная часть» и развитая система профилактики.

Как сообщал 5-tv.ru, по данным на 19 апреля, число зараженных коронавирусом в России почти достигло 43 тысяч человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 в стране увеличилось до 361.

Ранее Елена Малышева показала на видео, как врачи реанимируют пациента с коронавирусом. Она призвала людей из групп риска соблюдать режим самоизоляции, а также пожелала всем здоровья.

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