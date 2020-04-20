Поплавская рассказала, кем считает дочь Шукшиной, после аферы с квартирой

Популярная актриса и телеведущая Яна Поплавская резко отреагировала на известие о том, что дочь актрисы Марии Шукшиной тайно продала свою долю в квартире легендарных бабушки и деда на улице Бочкова всего за пять миллионов рублей.

Instagram @anna__shukshina

В одном из своих интервью звезда заявила, ничто не может оправдать такого низкого поступка Анны. Поэтому сегодня ей лучше вовсе изчезнуть из жизни знаменитой семьи, а в идеале еще и сменить фамилию, пишет Teleprogramma.pro.

«Честно, Ань. Я бы назвала вас беспринципной с*****. Вы как Иван, непомнящий родства. Честное слово. Я думаю, что вам нужно сменить фамилию. И никогда не говорить о том, что вы потомок Василия Шукшина», — жестко обратилась к женщине Поплавская.

Яна с сожалением заметила, что подобные скандалы оскверняют репутацию великого Василия Макаровича и его супруги. По ее мнению, современное поколение, итак, далеко от культуры и вряд ли знает о всех заслугах знаменитого деда Анны. Но из-за отвратительно поведения Шукшиной, его имя рискует в будущем и вовсе упоминаться только в историях о громком скандале.

«Современное поколение, которое плохо читает и так, оно будет вспоминать Василия Макаровича в связи со скандалом. Он длится уже на протяжении многих лет. Его наблюдает вся страна. Скандал позорный на самом деле», — подытожила актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Федосеевой-Шукшиной может сделать народную артистку бездомной.