Внучка Федосеевой-Шукшиной может сделать народную артистку бездомной?

Стремление Лидии Федосеевой-Шукшиной обеспечить наследников жильем может сыграть с ней злую шутку. Народная артистка РСФСР рискует остаться на улице, пишет сайт KP.RU.

Два года назад внучка Анна, дочь актрисы Марии Шукшиной, за спиной у бабушки продала петербургскую квартиру Федосеевой-Шукшиной по бросовой цене. Вдова писателя хотела судиться с наследницей, но не вышло — до того она сама подписала ей дарственную. Единственное условие сохранить квартиру при жизни бабушки Анна не выполнила.

Теперь стало известно, что девушка совершила еще одну сделку: продала свою долю в московской четырехкомнатной квартире знаменитого деда на улице Бочкова. Эту долю Федосеева-Шукшина когда-то передала дочери, а та уступила Анне. Как уточняет издание, она продала половину квартиры за пять миллионов рублей, что втрое ниже рыночной стоимости.

По словам Анны, ее тетя Ольга, обладательница второй части квартиры, требовала от девушки бесплатно уступить ее долю. Сделать этого наследница не могла и продала собственность «чтобы от нее отстали».

Покупателем жилплощади выступил ее бывший молодой человек фитнес-тренер Теймур Керимов. Новый хозяин вправе потребовать от народной артистки не занимать его помещение. Документы на оформление права собственности находятся на стадии оформления.

Однако, как отмечают юристы, эту сделку можно оспорить. По закону, свою долю нельзя продать, не предложив ее сначала второму собственнику. Анна этого не сделала. Поэтому через адвоката Федосеева-Шукшина просит внучку отдать ей долю назад, так же безвозмездно, как она к ней попала. В противном случае актриса готова встретиться с наследницей в суде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алибасов оформил подаренную ему Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника.