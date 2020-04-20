Лариса Удовиченко впервые станет бабушкой

Дочь Ларисы Удовиченко — 30-летняя Мария устроила свою личную жизнь. Она вышла замуж за итальянца Франческо Криусколи и ждет ребенка. Популярная актриса впервые станет бабушкой. Сама Лариса еще никак не прокомментировала эту информацию. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Мария — единственный ребенок 64-летней Ларисы Удовиченко. Она родилась в третьем браке актрисы с музыкантом Геннадием Болгариным. От первых двух мужей Лариса детей не имела.

Мария долго время не могла определиться, какую карьеру хочет построить. После школы девушка решила идти по стопам матери и поступила на актерское, но в итоге перевелась в институт им. Плеханова и получила диплом экономиста. Позже Мария поняла, что экономика ей не по душе и уехала в Милан изучать моделинг. Однако и эта сфера ее не заинтересовала. Сейчас девушка живет в Италии и учится там на режиссера.

«Я всегда давала своему ребенку право выбора и хотела, чтоб она занималась тем, что ей действительно по душе. — Мир кино ей оказался близок. Но дочери интереснее быть не актрисой. Теперь Маша вернулась в Италию, чтобы обучиться на режиссера монтажа», — рассказала Лариса Удовиченко.

Супруг Марии Франческо Криусколи — музыкант, играет на контрабасе. Они познакомились на джазовом концерте. Отношения у пары очень быстро развивались, через некоторое время Мария и Франческо уже жили вместе. Девушка познакомила своего возлюбленного с мамой еще до свадьбы. Лариса Удовиченко тепло приняла зятя.

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