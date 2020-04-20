По предварительным данным, владелец универсама выстрелил не менее шести раз в знакомого из травматического пистолета Grand Power.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /mk9, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места стрельбы в петербургском магазине. По предварительным данным, владелец универсама на улице Краснопутиловская повздорил со своим знакомым, и в ходе конфликта достал пистолет Grand Power и открыл огонь. Согласно пока не подтвержденным данным, владелец оружия выстрелил не менее шести раз.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Участники инцидента были задержаны. В отношении стрелка полицейские завели административный протокол по статье «Мелкое хулигантство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Санкт-Петербурга ранил ножом любовника своей супруги.

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