Экстрасенс рассказала об одном из последних расследований, в которых ей приходилось принимать участие. Ясновидящая призналась, что во время работы столкнулась с нешуточной опасностью — сама того не подозревая, она попала под влияние мошенника и стала действовать по его сценарию. Злоумышленник управлял каждым ее шагом. Дошло даже до того, что у экстрасенса стали наблюдаться кратковременные потери памяти, она перестала улавливать между событиями связь.

Удалось ли ей выпутаться из этой ситуации, зрителям станет известно только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят понедельника по четверг в 23:10 в эфире Пятого канала.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем смотреть сериал «Триггер» и может ли он заинтересовать зрителя.