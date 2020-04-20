Полиция выясняет обстоятельства тайной вечеринки с поцелуями в Екатеринбурге
Шумный квартирник состоялся вопреки режиму самоизоляции из-за коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gerald Matzka, 5-tv.ru
Полиция Екатеринбурга устанавливает все обстоятельства тайной вечеринки с поцелуями во время угрозы распространения коронавируса. Шумный квартирник состоялся вопреки режиму самоизоляции в минувшие выходные.
Известно, что порядка 30 человек тщательно подготовились к мероприятию. Молодые люди закупили спиртные напитки, наняли диджея и устроили танцы до утра. По неподтвержденным данным, в ходе вечеринки участники баловали себя запрещенными препаратами и практиковали приватные свидания.
«А как с маской целоваться?!» — задавалась вопросом одна из участниц тусовки.
Каждый приглашенный на вечеринку накануне получил специальный «пропуск», предъявив который на экране смартфона можно было оказаться на танцполе. Несмотря на усиленную конспирацию, как только пошел в ход алкоголь, и зазвучала музыка, тусовщики начали транслировать происходящее в социальные сети, облегчив работу полицейским.
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