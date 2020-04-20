Названы симптомы, при которых необходимо вызывать скорую помощь
Врач Алексей Бородкин озвучил «грозные» признаки инфекционных заболеваний.
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Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в эфире «Говорит Москва» назвал симптомы, при которых нельзя терять время и необходимо вызывать скорую помощь. По словам специалиста, обращаться к медикам стоит, если температура поднялась выше 38 градусов и появились слабость, резь в глазах и першение в горле.
«В любом случае, если вас беспокоит подъем температуры <…> выше 38,5 градуса, слабость, ломит спину, голова болит, першение в горле, резь в глазах, сухость в глазах, головокружение и к этому добавляется кашель, причем кашель, вот он почти что постоянный, сухой кашель, с ощущением гипоксии, то есть с ощущением нехватки воздуха, то есть физические движения сопровождаются одышкой — это грозные симптомы, когда надо не терять время и звонить в скорую», — отмечает врач.
Алексей Бородкин отметил, что при поражении вирусом человек не сможет сделать вдох полной грудью. Сразу же последуют неприятные ощущения — кашель и головокружение. Данные признаки свидетельствуют о наличии проблем со здоровьем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах.
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