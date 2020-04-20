Экономист оценил, как падение цен на нефть отразится на курсе рубля

Вечером 20 апреля добываемое в Техасе сырье впервые в истории начали продавать по отрицательной стоимости. Получается, будто производители нефти платят, чтобы у них ее забрали.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Андронов, 5-tv.ru

Обрушение стоимости майского фьючерса на нефть марки WTI является следствием игр на «бумажном рынке» — к ценам на физическую нефть это не имеет отношения. Об этом в видеокомментарии для 5-tv.ru сообщил экономист Антон Шабанов.

«То, что сейчас стоимость нефти WTI упала даже меньше одного доллара за баррель, не говорит для реального мира абсолютно ни о чем. Это просто такие игры, которые происходят на бумажном рынке, на финансовом рынке», — сказал эксперт.

По его словам, 21 апреля по этим фьючерсам начнутся поставки. Поскольку хранилища переполнены, никто из инвесторов не хочет принимать нефть — им негде ее хранить.

«Ее придется хранить очень за дорого и каждый день придется очень много платить, то есть генерить свои убытки. Чтобы не генерить свои убытки, „бумажная“ нефть продается по любой стоимости — главное ее продать. Поэтому мы и видим такое большое падение цены», — объяснил Шабанов.

Он отметил, что стоимость у фьючерсов нефти с поставками осенью этого года остается нормальной — колеблется в районе 20-30 долларов за баррель.

«Это просто такие бумажные игры на финансовых рынках. Пока что это ни о чем более не говорит. Соответственно, ничего пока что не будет твориться ни с нашим рублем, ни с какими-то другими национальными валютами. Это просто погашается один выпуск фьючерсных контрактов», — уверен экономист.

При этом собеседник 5-tv.ru предупредил, что проблемы на рынке нефти не исключены. По его словам, если сделка о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ не сработает, то физическая нефть подешевеет вслед за «бумажной».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной. Получается, будто производители платят, чтобы у них забрали сырье. О том, что на самом деле данные бирж не имеют отношения к стоимости физической нефти, 5-tv.ru ранее также рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

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