Кадры не для слабонервных разместили в сети интернет-пользователи из Башкирии, на которых виден теленок с патологией. Животное родилось с пятой ногой на спине.

Суеверные люди всегда расценивают такие случаи как приход Антихриста, причем, даже если следовать этой логике, то Благодатный огонь сошел не далее чем как полтора дня назад, и его появление в очередной раз вселило веру об «отсрочке» апокалипсиса.

В комментариях к видео из Башкирии многие предположили, что теленок — жертва радиации. Другие считают, что это гены, третьи вспомнили, что, как говорили в старину, это признак увеличения поголовья скота.

Тем не менее, судьба несчастного животного остается неизвестной.

Как передавал 5-tv.ru, при пожаре в екатеринбургской конюшне заживо сгорели 12 лошадей и пять собак.