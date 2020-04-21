Признак конца света заприметили в Башкирии — пятая нога выросла на спине теленка
Пользователи соцсетей спорят, что стало причиной патологии у несчастного животного.
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Фото, видео: Zuma\TASS, ВКонтакте @Артур Идельбаев
Кадры не для слабонервных разместили в сети интернет-пользователи из Башкирии, на которых виден теленок с патологией. Животное родилось с пятой ногой на спине.
Суеверные люди всегда расценивают такие случаи как приход Антихриста, причем, даже если следовать этой логике, то Благодатный огонь сошел не далее чем как полтора дня назад, и его появление в очередной раз вселило веру об «отсрочке» апокалипсиса.
В комментариях к видео из Башкирии многие предположили, что теленок — жертва радиации. Другие считают, что это гены, третьи вспомнили, что, как говорили в старину, это признак увеличения поголовья скота.
Тем не менее, судьба несчастного животного остается неизвестной.
Как передавал 5-tv.ru, при пожаре в екатеринбургской конюшне заживо сгорели 12 лошадей и пять собак.
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