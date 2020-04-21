Супруг Меган Маркл страдает наследственным облысением.

Британский принц Гарри пересадил волосы

Фото: PA / Hannah McKay

Британский принц Гарри был клиентом престижной трихологической клиники Philip Kingsley Trichological Clinic в Лондон, где ему, как пишет The Sun, сделали пересадку волос на голове.

Как отмечают репортеры таблоида, в 2018 году у супруга Меган Маркл наблюдалась явная залысина, а в 2020 году волос на его голове стало значительно больше.

По словам трихолога Спенсера Стивенсона, выпадение волос у Гарри на 100% — генетическое явление, это никак не связано со стрессом. Эксперт уверен, что если Гарри не будет заниматься решением проблемы, то через несколько лет он рискует облысеть так же, как его старший брат, герцог Кембриджский Уильям.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри отказались сотрудничать со СМИ.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:52
Нина Дорошина — о театре, популярности и одиночестве
6:40
Вашингтон изучает информацию о якобы ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына
6:28
Развод родителей и смерть мамы. Трагический путь к славе актрисы Галины Петровой
6:13
Британский принц Гарри пересадил волосы
6:01
Эпидемия и пандемия — в чем отличие?
5:46
«Сладкий сынок»: Платон Собчак-Виторган прочитал стихотворение в честь Дня Победы

Сейчас читают

Признак конца света заприметили в Башкирии — пятая нога выросла на спине теленка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок