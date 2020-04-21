Британский принц Гарри пересадил волосы

Британский принц Гарри был клиентом престижной трихологической клиники Philip Kingsley Trichological Clinic в Лондон, где ему, как пишет The Sun, сделали пересадку волос на голове.

Как отмечают репортеры таблоида, в 2018 году у супруга Меган Маркл наблюдалась явная залысина, а в 2020 году волос на его голове стало значительно больше.

По словам трихолога Спенсера Стивенсона, выпадение волос у Гарри на 100% — генетическое явление, это никак не связано со стрессом. Эксперт уверен, что если Гарри не будет заниматься решением проблемы, то через несколько лет он рискует облысеть так же, как его старший брат, герцог Кембриджский Уильям.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри отказались сотрудничать со СМИ.