«Без комментариев»: Меган Маркл и принц Гарри отказались сотрудничать со СМИ

Принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, разорвали контракты о сотрудничестве сразу с несколькими британскими СМИ. Пара утверждает, что не намерена вести диалог с изданиями, которые лишены всякого чувства ответственности и предоставляют лживые сведения о жизни тех или иных людей, сообщает The Guardian.

Уточняется, что в «черный список» попали газеты Daily Mail, Sun, Mirror, а также Express. По словам Меган и Гарри, они знают не понаслышке, что эти СМИ готовы публиковать любую, даже непроверенную информацию под громкими заголовками ради увеличения прибыли. Тот факт, что откровенные фейки рушили судьбы людей, руководство изданий мало волновал.

«Обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия. Средства массовой информации имеют полное право положительно или отрицательно высказываться о герцоге и герцогине, однако это не должно быть основано на лжи», — говорилось в официальном обращении четы к газетам.

Кроме того, пара отказалась сотрудничать и со всякого рода воскресными широкоформатными британскими газетами, а также интернет-изданиями, принадлежащими вышеупомянутым СМИ.

«Мы рады сотрудничать с другими агентствами, особенно, с новыми СМИ, которые готовы в полной мере освещать те проблемы, которые долгое время замалчивались. Надеемся, что подобного рода издания не будут искажать сведения ради кликбейта и валюты», — отмечалось в заявлении.

В начале 2020 года герцог и герцогиня Сассекские сообщили о решении сложить с себя королевские полномочия и начать финансово независимую жизнь. После долгих уговоров, королева Елизавета II одобрила инициативу молодоженов.

31 марта Меган и Гарри официально перестали носить титул «его/ее высочество». Пара отказалась от государственного финансового обеспечения, перебралась вместе с сыном в Канаду, а затем — в США.

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