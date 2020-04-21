Святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми из-за пандемии COVID-19
Мусульмане не смогут совершать там пятикратный намаз и таравиx — специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до восхода солнца.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Из-за распространения COVID-19 главные святыни ислама в Мекке и Медине будут закрыты во время священного месяца Рамадан. Речь идет о Заповедной мечети и мечети Пророка. Правоверные не смогут совершать там положенные пять раз в день молитвы с 24 апреля по 23 мая. Об этом сообщили власти Саудовской Аравии. По последним данным, там число заболевших коронавирусом достигло почти десяти с половиной тысяч.
А в Италии впервые за долгое время наблюдается положительная динамика — количество инфицированных в стране сократилось. За сутки выявили на 20 больных меньше, чем днем ранее. Общее же число случаев заражения в Италии сейчас превышает 180 тысяч. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегают — пик пандемии пока не пройден.
В разработке вакцины от COVID-19 участвуют десятки стран, но сколько еще времени потребуется для исследований — ученые сказать не берутся.
«У этого вируса очень опасный состав. Похожая ситуация была сто лет назад, в 1918 тоже был смертельный грипп, который убил миллионы человек. Но теперь мы можем предотвратить подобную катастрофу, у нас есть современные технологии. Нам не нужно бояться, нам нужно быть уверенными, что мы справимся», — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Число заразившихся вирусом в мире — уже почти 2,5 миллиона. На первом месте в антирейтинге по-прежнему США. С начала вспышки болезни там умерли больше 170 тысяч человек. Жители самого пострадавшего округа Нью-Йорка подали даже иск против ВОЗ. Они считают, что организация несвоевременно сообщила о COVID-19.
Тысячи американцев потребовали от Трампа отменить карантинные меры. Жители США уверены, что они были введены слишком поздно и сейчас уже бессмысленны.
Между тем, ситуация может обостриться в Германии. По словам Ангелы Меркель, немцы находятся только в начале пандемии. Поэтому канцлер осудила призывы к смягчению карантина.
Полезная информация:
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- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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