Жители США уверены, что они были введены слишком поздно и сейчас уже бессмысленны.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Тысячи американцев нарушили самоизоляцию и вышли на массовые протесты с требованием отменить карантинные меры.

США бьют все рекорды по заболеваемости COVID-19 и смертности. На сегодня там почти 40,5 тысяч жертв, а число инфицированных вплотную приближается к цифре — 750 тысяч человек. Но по мнению митингующих, Трамп слишком поздно ввел ограничительные меры и теперь они просто бессмысленны. Если не дать сейчас людям работать, то ситуация ухудшится уже на другом фронте — побьет рекорды Госдолг США.

«Если бы не действия, а точнее бездействие наших властей, все могло быть иначе. А теперь слишком много смертей, слишком много болезней и слишком большой ущерб экономике», — подчеркивает житель Нью-Йорка Кристиан.

В то же время, глава Белого Дома всю ответственность возлагает на Китай. И чуть ли не на каждом брифинге посылает угрозы в адрес Пекина.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Федорова с подробностями в репортаже.

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Тема:
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