Актер и шоумен Тимур Акперов в 2019 году официально заявил, что является внебрачным сыном выдающегося балетного танцора Николая Цискаридзе и даже настаивал на ДНК-экспертизе. Несмотря на громкие заявления 19-летнего молодого человека, сам артист никак не комментировал слухи и лишь однажды резко ответил, что не желает ничего слышать о так называемом звездном наследнике.

Казалось, что подобная реакция «отца» расстроит Тимура и он будет всеми возможными способами пытаться доказать свою правоту, однако ситуация стала развиваться по еще более интересному сценарию. В беседе с изданием Teleprogramma.pro юноша признался во лжи.

«Да, это был хайп, но хочу сказать всем только одно: я не хотел никому навредить! Меня просто подставили. Очень хочу попросить прощения у Николая Максимовича, и у народа тоже. Дай Бог, чтобы молодые люди не велись на такие вещи», — объяснил Акперов.

Instagram @timactor1

По словам Тимура, оригинальную затею придумал скандально известный шоумен Гоген Солнцев и его подруга-журналистка, якобы работающая на телевидении редактором популярного ток-шоу.

«Она хотела разузнать обо мне все, но в итоге наврала и жестоко меня подставила. Сказала, что мы будем снимать программу и потому нужно отправить меня в Санкт-Петербург, чтобы получить какой-нибудь биоматериал Николая. У меня был месяц, а то и больше, чтобы отказаться от программы. И я бы отказался! И тут выяснилось, что она вовсе не из того шоу», — поспешил оправдаться молодой человек.

Подытоживая вышесказанное, Тимур еще раз слезно попросил общественность не корить его за проступок, а также лично попросил прощения у Николая Цискаридзе, ставшего жертвой сплетен из-за тайной схемы с обманом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «внебрачный сын» Николая Цискаридзе потребовал от балетмейстера помощи в борьбе с раком мозга.