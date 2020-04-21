Молодой человек рассказал, почему отважился признаться, что является «внебрачным сыном» артиста.

«Меня подставили!» — за что непризнанный сын Цискаридзе умоляет его простить

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Актер и шоумен Тимур Акперов в 2019 году официально заявил, что является внебрачным сыном выдающегося балетного танцора Николая Цискаридзе и даже настаивал на ДНК-экспертизе. Несмотря на громкие заявления 19-летнего молодого человека, сам артист никак не комментировал слухи и лишь однажды резко ответил, что не желает ничего слышать о так называемом звездном наследнике.

Казалось, что подобная реакция «отца» расстроит Тимура и он будет всеми возможными способами пытаться доказать свою правоту, однако ситуация стала развиваться по еще более интересному сценарию. В беседе с изданием Teleprogramma.pro юноша признался во лжи.

«Да, это был хайп, но хочу сказать всем только одно: я не хотел никому навредить! Меня просто подставили. Очень хочу попросить прощения у Николая Максимовича, и у народа тоже. Дай Бог, чтобы молодые люди не велись на такие вещи», — объяснил Акперов.

Instagram @timactor1

По словам Тимура, оригинальную затею придумал скандально известный шоумен Гоген Солнцев и его подруга-журналистка, якобы работающая на телевидении редактором популярного ток-шоу.

«Она хотела разузнать обо мне все, но в итоге наврала и жестоко меня подставила. Сказала, что мы будем снимать программу и потому нужно отправить меня в Санкт-Петербург, чтобы получить какой-нибудь биоматериал Николая. У меня был месяц, а то и больше, чтобы отказаться от программы. И я бы отказался! И тут выяснилось, что она вовсе не из того шоу», — поспешил оправдаться молодой человек.

Подытоживая вышесказанное, Тимур еще раз слезно попросил общественность не корить его за проступок, а также лично попросил прощения у Николая Цискаридзе, ставшего жертвой сплетен из-за тайной схемы с обманом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «внебрачный сын» Николая Цискаридзе потребовал от балетмейстера помощи в борьбе с раком мозга.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
В Смольном надеются, что в Петербурге не придется вводить пропускной режим
14:15
В Кремле отреагировали на ситуацию с рекордным падением цен на нефть
14:08
Экс-министр экономики России объяснил обвал цен на нефть
13:52
Задержан хозяин хостела в Ленобласти, где мигранты массово заразились COVID-19
13:41
«Что вы читаете?!» — Прокофьева ответила на слухи о своем романе со Смолкиным
13:34
«Меня подставили!» — за что непризнанный сын Цискаридзе умоляет его простить

Сейчас читают

Дворецкий из «Моей прекрасной няни» откровенно о романе с Жанной Аркадьевной
Диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для сжигания жира
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок