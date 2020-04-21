Минпромторг расширил список системообразующих предприятий до 246 компаний

В новый и расширенный перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний из 15 различных отраслей промышленности и торговли. Информация об этом появилась на официальном сайте Минпромторга 20 апреля.

«17 апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утвержден список системообразующих организаций. В перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям», — отмечается в тексте публикации.

Так, на место в списке могут претендовать те организации, которые оказывают существенное влияние на развитие региона, занимаются разработкой технологий или важного ПО, предоставляют услуги по разработке государственных систем, услуг по информационной и кибербезопасности, производят самые популярные товары, обеспечивает транспортную доступность отделенных областей, являются головным исполнителем или исполнителем первого уровня по гособоронзнаку, а также занимаются развитием инфраструктуры по обеспечению безопасности в Крыму и Севастополе, Дальневосточном федеральном округе или Калининградской области.

«На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) реализован механизм мониторинга состояния всех организаций из перечня. Механизм позволит выявлять возникающие критические ситуации и своевременно на них реагировать», — уточняет Минпромторг.

15 апреля президент РФ Владимир Путин настоятельно рекомендовал членам правительства доработать перечень системообразующих предприятий. По словам главы государства, список должен быть составлен «на основе четких, внятных и объективных критериев».

Предполагается, что всем организациям, заявленным в документе, разрешат брать льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал оказать безвозмездную финансовую помощь со стороны государства малым и средним компаниям.