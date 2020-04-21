Соответствующий документ был создан по личному поручению президента России Владимира Путина.

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий до 246 компаний

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

В новый и расширенный перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний из 15 различных отраслей промышленности и торговли. Информация об этом появилась на официальном сайте Минпромторга 20 апреля.

«17 апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утвержден список системообразующих организаций. В перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям. Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям», — отмечается в тексте публикации.

Так, на место в списке могут претендовать те организации, которые оказывают существенное влияние на развитие региона, занимаются разработкой технологий или важного ПО, предоставляют услуги по разработке государственных систем, услуг по информационной и кибербезопасности, производят самые популярные товары, обеспечивает транспортную доступность отделенных областей, являются головным исполнителем или исполнителем первого уровня по гособоронзнаку, а также занимаются развитием инфраструктуры по обеспечению безопасности в Крыму и Севастополе, Дальневосточном федеральном округе или Калининградской области.

«На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) реализован механизм мониторинга состояния всех организаций из перечня. Механизм позволит выявлять возникающие критические ситуации и своевременно на них реагировать», — уточняет Минпромторг.

15 апреля президент РФ Владимир Путин настоятельно рекомендовал членам правительства доработать перечень системообразующих предприятий. По словам главы государства, список должен быть составлен «на основе четких, внятных и объективных критериев».

Предполагается, что всем организациям, заявленным в документе, разрешат брать льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал оказать безвозмездную финансовую помощь со стороны государства малым и средним компаниям.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом
9:38
«До слез!» — фанаты трогательно поздравили сестру Жанны Фриске с днем рождения
9:26
Врач рассказал об «адском» труде медиков в период борьбы с коронавирусом
9:14
«Спасибо вам, китайцы» — Лолита показала результат самостоятельного окрашивания волос
9:03
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий до 246 компаний
8:52
В Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса

Сейчас читают

Время не щадит никого? Героини «Секса в большом городе» 20 лет назад и сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок