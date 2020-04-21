«До слез!» — фанаты трогательно поздравили сестру Жанны Фриске с днем рождения
Наталье Фриске 21 апреля исполнилось 34 года.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В фанатском Instagram-аккаунте сына певицы Жанны Фриске семилетнего Платона Шепелева опубликовали невероятно трогательные кадры. На них позируют сама поп-дива, ее наследник, сестра, мама и другие родственники.
Таким образом поклонники решили поздравить с днем рождения младшую сестру исполнительницы Наталью Фриске. Сегодня ей исполнилось 34 года. Пост пользователи сети сопроводили милым стихотворением.
Будь счастливой ты всегда. Не печалься никогда.
«С днем рождения!» — говорю. Знай, что я тебя люблю.
Трогательное поздравление не осталось незамеченным. Наталья Фриске оставила под публикацией-открыткой свой комментарий с благодарностью.
«До слез. Спасибо!» — написала именинница.
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Опубликованные кадры растрогали не только сестру Жанны Фриске, но и других фолловеров. Они оставили под постом множество комментариев, в которых пожелали имениннице различных благ.
Российская эстрадная исполнительница, экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Певица страдала от онкологии. Маленького Платона поп-дива родила в браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске нежно поздравила сына певицы с днем рождения.
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