«Я не боюсь!»: Рэпер Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков

Американский рэпер Эминем отпраздновал 12-летие избавления от наркотической зависимости. На своей странице в Instagram 47-летний исполнитель опубликовал пост, в котором сообщил поклонникам о длительном сроке трезвой жизни.

«Чистая дюжина, зафиксировано! Я не боюсь», — написал Эминем.

Instagram @eminem

Один из величайших музыкантов в истории, по версии журнала Rolling Stone, не раз признавался в зависимости от транквилизаторов. Впервые Эминем начал употреблять препараты в 2002 году. Рэпер отмечал, что мог принять за день до 60 таблеток.

В декабре 2007 года музыканта госпитализировали с передозировкой запрещенным веществом. Медики тогда отметили, что Эминем был на волосок от смерти. После курса лечения артист стал ходить в церковь и увлекся спортом. Начиная с 2018 года, рэпер ежегодно 21 апреля в социальных сетях отмечает годовщину избавления от наркотической зависимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эминем назвал имя фаната, который превзошел его в скорости читки.