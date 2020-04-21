«Иосиф был доверчив как ребенок»: вдова Кобзона о долге в 18 миллионов рублей

Бывший помощник народного артиста СССР Иосифа Кобзона Ефим Петров и его супруга-художница Елена Флерова подали иск к вдове певца. Как сообщает Нелли Кобзон, поводом для громкого разбирательства стал долг четы равный 18 миллионам рублей.

В беседе с корреспондентами сайта KP.RU женщина пояснила, что еще при жизни близкие друзья артиста одолжили у него огромную сумму на открытие личного музея в Германии. Несмотря на то, что планы не увенчались успехом, деньги звездной семье Петров так и не вернул.

Устав постоянно напоминать о долге, Кобзон взял в залог у художницы 141 картину и обратился за помощью в суд, который позже арестовал у Флеровой еще 337 картин и даже три драгоценных сундука. Однако восстановить справедливость оказалось не так-то просто: в 2018 году певец скончался, но никто из его наследников не стал продолжать борьбу за имущество. Ввиду этой досадной оплошности сегодня Елена требует аннулировать иск и вернуть ей арестованные вещи.

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«Эта история случилась еще при жизни Иосифа Давыдовича и ее шлейф перекинулся на меня. Но я не в материале и не хочу в него погружаться. У меня есть адвокаты. Они над этим работают», — пояснила Нелли Кобзон.

Но это не единственное судебное разбирательство, в котором участвует вдова народного артиста. В настоящий момент она судится и еще с одним бизнесменом-неудачником — Вагифом Пейсаховым. Мужчина долгие годы одалживал у Иосифа кругленькие суммы, которые после проигрывал в покер. Кобзон же верил, что друг вкладывает их в развитие собственного дела. В общем счете долг Пейсахова составляет 25 миллионов рублей.

«Иосиф Давыдович был очень отзывчивый и добрый, этим многие пользовались. Он был доверчив как ребенок. Делом о банкротстве Пейсахова занимались мои адвокаты, подробностей я не знаю. Муж никогда не посвящал меня в свои дела», — подытожила вдова певца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как живет семья Иосифа Кобзона спустя полтора года после его смерти.