Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов
Актриса поделилась неожиданной инструкцией.
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Фото, видео: Instagram @karina_andolenko
Российская звезда кино и телесериалов Карина Андоленко подняла необычную тему на своей странице в Instagram. Актриса изложила подписчикам свой взгляд на астрологию, и ее отношение к этой сфере оказалось весьма серьезным.
«Есть стереотип, что астрология — это что-то мистическое, но на самом деле это точная наука, математика, где точные математические расчеты в опытных руках — хороший инструмент, чтобы лучше себя узнать, улучшить свое здоровье, рекомендации, как улучшить качество жизни», — написала Андоленко.
Мать актрисы, по ее словам, профессионально занимается китайской астрологией. И как представитель этого направления может объяснить даже распространение коронавируса.
«В этом году Крыса (по китайскому календарю — Прим.ред.) металлическая, а металл в китайской астрологии — это легкие. И, к сожалению, металл в этом году на низкой энергетической фазе, поэтому начались проблемы с легкими по всему миру и, как следствие, появился этот вирус», — заверила Карина.
В астрологии Андоленко нашла ответ и на другой актуальный вопрос: как защитит свои легкие от вируса. Для этого, как говорит актриса, специалисты советуют усилить «западный сектор» в квартире.
«Нужно добавить натуральные камни, каменные статуэтки, каменные поделки на западе вашей квартиры. Таким образом вы усиливаете в своей квартире западный сектор и улучшаете работу своих легких», — поделилась актриса.
Ранее 5-tv.ru писал, когда закончится пандемия коронавируса, если верить астрологу.
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