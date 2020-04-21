Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов

Актриса поделилась неожиданной инструкцией.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @karina_andolenko

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российская звезда кино и телесериалов Карина Андоленко подняла необычную тему на своей странице в Instagram. Актриса изложила подписчикам свой взгляд на астрологию, и ее отношение к этой сфере оказалось весьма серьезным.

«Есть стереотип, что астрология — это что-то мистическое, но на самом деле это точная наука, математика, где точные математические расчеты в опытных руках — хороший инструмент, чтобы лучше себя узнать, улучшить свое здоровье, рекомендации, как улучшить качество жизни», — написала Андоленко.

Instagram @karina_andolenko

Мать актрисы, по ее словам, профессионально занимается китайской астрологией. И как представитель этого направления может объяснить даже распространение коронавируса.

«В этом году Крыса (по китайскому календарю — Прим.ред.) металлическая, а металл в китайской астрологии — это легкие. И, к сожалению, металл в этом году на низкой энергетической фазе, поэтому начались проблемы с легкими по всему миру и, как следствие, появился этот вирус», — заверила Карина.

В астрологии Андоленко нашла ответ и на другой актуальный вопрос: как защитит свои легкие от вируса. Для этого, как говорит актриса, специалисты советуют усилить «западный сектор» в квартире.

«Нужно добавить натуральные камни, каменные статуэтки, каменные поделки на западе вашей квартиры. Таким образом вы усиливаете в своей квартире западный сектор и улучшаете работу своих легких», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, когда закончится пандемия коронавируса, если верить астрологу.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 апр
Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
21 апр
Когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге?
21 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 апреля
21 апр
В Минздраве призвали обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями
21 апр
Скрасить одинокие будни самоизоляции в Мексике предложили питомцами из приюта
21 апр
Верховный суд РФ опробует практику проведения слушаний онлайн
21 апр
Герман Греф объяснил отказ властей раздать населению деньги
21 апр
Переболевший коронавирусом спортсмен из Петербурга стал донором плазмы
21 апр
Футбольные матчи в Германии могут возобновить 9 мая
21 апр
Настоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса

Читайте также

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
76.26
1.59 82.62
1.52
Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году

Последние новости

22:08
Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
21:57
«Смотреть просто невозможно»: Анна Кузнецова об избиении малыша в Соль-Илецке
21:46
Как самостоятельное окрашивание звезд может навредить их волосам
21:34
Когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге?
21:22
Новые правила пропускного режима вводятся с 22 апреля в Москве
21:11
Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов

Сейчас читают

Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель
«Меня подставили!» — за что непризнанный сын Цискаридзе умоляет его простить

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок