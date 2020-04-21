Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов

Российская звезда кино и телесериалов Карина Андоленко подняла необычную тему на своей странице в Instagram. Актриса изложила подписчикам свой взгляд на астрологию, и ее отношение к этой сфере оказалось весьма серьезным.

«Есть стереотип, что астрология — это что-то мистическое, но на самом деле это точная наука, математика, где точные математические расчеты в опытных руках — хороший инструмент, чтобы лучше себя узнать, улучшить свое здоровье, рекомендации, как улучшить качество жизни», — написала Андоленко.

Instagram @karina_andolenko

Мать актрисы, по ее словам, профессионально занимается китайской астрологией. И как представитель этого направления может объяснить даже распространение коронавируса.

«В этом году Крыса (по китайскому календарю — Прим.ред.) металлическая, а металл в китайской астрологии — это легкие. И, к сожалению, металл в этом году на низкой энергетической фазе, поэтому начались проблемы с легкими по всему миру и, как следствие, появился этот вирус», — заверила Карина.

В астрологии Андоленко нашла ответ и на другой актуальный вопрос: как защитит свои легкие от вируса. Для этого, как говорит актриса, специалисты советуют усилить «западный сектор» в квартире.

«Нужно добавить натуральные камни, каменные статуэтки, каменные поделки на западе вашей квартиры. Таким образом вы усиливаете в своей квартире западный сектор и улучшаете работу своих легких», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, когда закончится пандемия коронавируса, если верить астрологу.

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