Что изменилось на Украине спустя год с момента победы Зеленского на президентских выборах
Год у руля страны для бывшего комика ознаменовался низким рейтингом и растущим недовольством граждан.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
На Украине инфицировано уже шесть тысяч человек. Но сколько фактически больных — никто сказать не берется. Губернаторы отказались предоставлять данные, из-за нехватки тестов на коронавирус и врачей. Медики боятся обслуживать пациентов без средств защиты и массово уходят в отпуск.
На этом фоне еще ниже упал рейтинг Владимира Зеленского. Украинцы не довольны качеством медицины, растущей бедностью, преступностью и коррупцией.
А ведь ровно год назад, выиграв выборы президента, слуга народа обещал гражданам реформы и благоденствие. Сейчас умоляет потерпеть. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер сравнил ожидания и реальность. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом. Президент Украины признался, что с нетерпением ждет окончания эпидемии.
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