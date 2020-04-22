Певец признался, что от свадьбы его удержала бюрократическая волокита.

Алексей Воробьев рассказал, как едва не женился

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Среди звездных мужчин не так уж много холостяков. Певец Алексей Воробьев один из немногих, чьего похода в загс ждут и одновременно боятся миллионы россиянок. У него были и серьезные отношения, и романы, но в свои 32 года он так и не выбрал ту единственную, с которой хочет пройти под марш Мендельсона. В интервью журналу «OK!» артист рассказал, как один раз был на волоске от женитьбы.

По его словам, дело было в 2008 году, и он с возлюбленной уже был на полпути к торжеству. Заключить союз помешала чистая случайность — непорядок с документами.

«В этот день в моем кармане уже лежал паспорт. Мы с девушкой договорились, что в обеденный перерыв съездим в загс. Но все сорвалось, поскольку она была гражданкой другой страны. Это значит, что мы не могли просто взять и подать заявление. Нужно было уладить ряд бюрократических вопросов», — рассказал Воробьев.

Артист добавил, что считает важным, чтобы у пары, которая хочет связать свои жизни, были общие интересы. По его мнению, он уже цельная личность и ищет себе такую же девушку.

Ранее 5-tv.ru составил ТОП-5 самых завидных женихов России, в который, к слову, входит и Алексей Воробьев.

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