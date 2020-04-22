Примерный отец: Павел Прилучный с детьми устроил «домашние войны»
Актер показал, как играет с сыном в стрелялку и готовит для малышей обед.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @bugevuge
После заявления о разводе в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце бушуют нешуточные страсти. Еще недавно актриса обвиняла своего мужа в домашнем насилии и призывала поклонников не верить никому, кроме нее и ее адвокатов. В это время глава семейства на время закрыл свой аккаунт в Instagram.
Но вот Прилучный решил вновь показаться публике. В этот раз он предстал в роли примерного семьянина: дни самоизоляции он проводит с детьми, которых привезла ему бывшая возлюбленная.
Актер готовит маленьким Мие и Тимофею и снимает на камеру, как они нахваливают стряпню папы. В последнем видео Прилучный показал, как играет с сыном в «войнушку». Звезда сериала «Мажор» шутя целится в мальчика из игрушечного пулемета, потом прячется от него, а в финале даже делает прыжок через голову под огнем своего противника.
«Домашние войны», — подписал ролик актер.
В других видео сторис он показывает блюдо, которое сам приготовил для детей. Затем он спрашивает, как им, и ждет, когда дочка покажет большой палец вверх.
Узнать, что об этих видео думают фанаты артиста, к сожалению, не представляется возможным: он закрыл комментарии. Под роликом с игрушечной перестрелкой остался висеть одинокий коммент, который владелец страницы, видимо, не заметил. В нем автор выражает сомнение, что звезда взялась за ум и действительно проводит время с детьми не на камеру.
«Он вышел из запоя и пытается показать себя заботливым отцом? Это слишком явно», — отметил пользователь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный впервые прокомментировал избиение супруги.
Читайте также
42%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?