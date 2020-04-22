Примерный отец: Павел Прилучный с детьми устроил «домашние войны»

После заявления о разводе в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце бушуют нешуточные страсти. Еще недавно актриса обвиняла своего мужа в домашнем насилии и призывала поклонников не верить никому, кроме нее и ее адвокатов. В это время глава семейства на время закрыл свой аккаунт в Instagram.

Но вот Прилучный решил вновь показаться публике. В этот раз он предстал в роли примерного семьянина: дни самоизоляции он проводит с детьми, которых привезла ему бывшая возлюбленная.

Актер готовит маленьким Мие и Тимофею и снимает на камеру, как они нахваливают стряпню папы. В последнем видео Прилучный показал, как играет с сыном в «войнушку». Звезда сериала «Мажор» шутя целится в мальчика из игрушечного пулемета, потом прячется от него, а в финале даже делает прыжок через голову под огнем своего противника.

«Домашние войны», — подписал ролик актер.

В других видео сторис он показывает блюдо, которое сам приготовил для детей. Затем он спрашивает, как им, и ждет, когда дочка покажет большой палец вверх.

Instagram @bugevuge

Узнать, что об этих видео думают фанаты артиста, к сожалению, не представляется возможным: он закрыл комментарии. Под роликом с игрушечной перестрелкой остался висеть одинокий коммент, который владелец страницы, видимо, не заметил. В нем автор выражает сомнение, что звезда взялась за ум и действительно проводит время с детьми не на камеру.

«Он вышел из запоя и пытается показать себя заботливым отцом? Это слишком явно», — отметил пользователь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный впервые прокомментировал избиение супруги.