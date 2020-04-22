Зеленский предложил безработному Саакашвили должность вице-премьера по реформам
Беглый грузинский чиновник уже поблагодарил бывшего украинского артиста, но на русском языке, и с орфографическими ошибками.
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Фото, видео: ТАСС / Serg Glovny, 5-tv.ru
Президент Украины Владимир Зеленский сделал беглому чиновнику Михаилу Саакашвили предложение, от которого невозможно отказаться, а именно, стать вице-премьером Незалежной по реформам.
Как ожидается, уже 24 апреля уроженец Грузии, которого на родине очень ждут для расследования череды уголовных дел, встретится в Киеве с депутатами президентской партии «Слуга народа», чтобы представить свою программу. Голосование по поводу его кандидатуры может состоятся в тот же день.
Сам Саакашвили уже прокомментировал в Facebook инициативу украинского лидера — на русском языке, впрочем, не без ошибок.
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам <…> Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах. <…> Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей», — написал он (орфография автора сохранена).
Однако такой кадровый «скачок» в карьере Саакашвили может остаться лишь в его мечтах. У экс-президента Незалежной Петра Порошенко, чей блок «Европейская солидарность» предсказуемо будет блокировать новоиспеченного украинца, остались к нему свои счеты.
После бегства Саакашвили из Грузии в 2013 году, через три года он стал губернатором Одесской области. Но его публичные выпады против Порошенко по обвинению того в коррупции сыграли с ним злую шутку — он был снят со своего поста и лишен украинского гражданства.
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах весной 2019 года Саакашвили вернулся на Украину и продолжил заниматься «политикой». В июне 2019 года он попытался зарегистрировать свою партию «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду, но ЦИК отказала ему по причине того, что съезд прошел с нарушением устава.
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