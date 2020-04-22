Собянин предложил распространить пропускную систему на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков, введенную в столице, по всей территории России. В целях безопасности он призвал ввести контроль за всеми, кто передвигается на любом виде транспорта, общественном или личном не только в Москве, но и в других регионах РФ, пишет РИА Новости.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», — подчеркнул Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве после введения автоматической системы проверки пропусков фиксируют минимальное количество нарушений. Практически все водители успели подготовиться.

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