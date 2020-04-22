Многие процедуры проверки стали автоматическими.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Тем временем, в Москве после введения автоматической системы проверки пропусков фиксируют минимальное количество нарушений. Практически все водители успели подготовиться.

Процедура оформления пропусков простая и понятная. Есть несколько способов: на интернет-портале, c помощью смс-сообщений на короткий номер или по телефону. В документе обязательно должны быть указаны данные о владельце, а также – способ передвижения по городу и цель поездки.

С сегодняшнего дня проверка в общественном транспорте – тоже проходит в автоматическом режиме. Но для этого обязательно нужно привязать проездной билет к цифровому пропуску.

Что важно – не все проездные использовать. Только действующую "Тройку", "Стрелку" и Единый на месяц, социальную карту москвича и жителя Московской области. Другие проездные пока не работают, но деньги их владельцы не потеряют, неиспользованные поездки позже компенсируют.

Правила немного изменились для адвокатов, нотариусов, чиновников, военных, журналистов и частных охранников - в зависимости от способа передвижения им нужно зарегистрировать свои удостоверения, внести номер автомобиля или проездного билета.

Для волонтеров отдельная процедура оформления – для поездок по Москве в их пропуске должен быть личный ID. При этом власти Москвы уже предупредили – если пропуски заполнены не правильно – их аннулируют. Поэтому чтобы не попасть в неприятную ситуацию – лучше проверить пропуск заранее.

Олег Барышев подробнее.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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