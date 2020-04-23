Опаснее сидения за компьютером. Чем грозит частый просмотр телевизора?
В зоне риска — люди старше 40 лет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Britta Pedersen
Частый просмотр телевизора может привести к развитию ишемической болезни сердца у людей старше 40 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Гронингена (Нидерланды), пишет «Экономика сегодня».
Общеизвестно, что сидячий образ жизни провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но не все привычки одинаково вредны для здоровья.
Эксперты сравнили риск развития ишемии из-за проведения досуга либо перед телевизором, либо за компьютером. В масштабном исследовании, которое длилось шесть лет, приняли участие более 400 тысяч респондентов в возрасте от 40 до 69 лет из европейских стран.
Выяснилось, что в день в среднем участники проводили перед «голубыми экранами» около трех часов, а за компьютером — около часа. По завершению эксперимента ишемическая болезнь сердца развилась у 12,5 тысячи человек.
На основе дальнейших научных вычислений оказалось, что телевизор в плане времяпрепровождения опаснее компьютера, и служит риском развития болезни. Ведь его просмотр связан с наиболее затяжным и пассивным досугом, к тому же нередко сопровождается перекусами.
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