В Оренбургской области задержана мать, жестоко избивавшая своего ребенка
В отношении подозреваемой следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего».
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Оренбургской области задержана мать, жестоко избивавшая своего восьмимесячного ребенка. Кадры, на которых женщина бросает сына, словно игрушку, сразу привлекли внимание правоохранителей. А вот органы опеки долгое время игнорировали ситуацию в семье. На заявления не реагировали — потому что не было доказательств. Сейчас известно — первую травму мальчик получил почти сразу после рождения. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин разбирался, кто должен ответить за издевательства над ребенком. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в мэрии Соль-Илецка прокомментировали инцидент с младенцем. Пострадавший малыш вечером 21 апреля был доставлен в Оренбургский Дом ребенка.
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