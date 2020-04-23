В Оренбургской области задержана мать, жестоко избивавшая своего ребенка

В Оренбургской области задержана мать, жестоко избивавшая своего восьмимесячного ребенка. Кадры, на которых женщина бросает сына, словно игрушку, сразу привлекли внимание правоохранителей. А вот органы опеки долгое время игнорировали ситуацию в семье. На заявления не реагировали — потому что не было доказательств. Сейчас известно — первую травму мальчик получил почти сразу после рождения. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин разбирался, кто должен ответить за издевательства над ребенком. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в мэрии Соль-Илецка прокомментировали инцидент с младенцем. Пострадавший малыш вечером 21 апреля был доставлен в Оренбургский Дом ребенка.