Первая ступень ракеты-носителя использовалась в четвертый раз и совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

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Фото, видео: REUTERS/Joe Skipper

Ракета Falcon 9 успешно стартовала на орбиту с комплекса LC-39 в американском штате Флорида. Ее запустили с 60 микроспутниками для продолжения развертывания сети интернет-покрытия системы Starlink. Груз составил примерно 15,5 тонны. Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX.

Первая ступень Falcon 9 использовалась уже в четвертый раз. Сейчас она совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

11 апреля основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его ракеты Falcon 9 на 80% процентов являются многоразовыми в отличие от российских аналогов. На что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил — государственная корпорация не нуждается в советах американца.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракета-носитель Falcon 9 стала мировым рекордсменом по количеству запусков.

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