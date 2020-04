Ракета Falcon 9 успешно стартовала на орбиту с комплекса LC-39 в американском штате Флорида. Ее запустили с 60 микроспутниками для продолжения развертывания сети интернет-покрытия системы Starlink. Груз составил примерно 15,5 тонны. Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX.

Первая ступень Falcon 9 использовалась уже в четвертый раз. Сейчас она совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

11 апреля основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его ракеты Falcon 9 на 80% процентов являются многоразовыми в отличие от российских аналогов. На что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил — государственная корпорация не нуждается в советах американца.

