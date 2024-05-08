Лавров почтил память павших в годы Великой Отечественной войны дипломатов
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сейчас «нацизм вновь поднимает голову», а наша страна сражается за традиционные ценности.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru
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Накануне Дня Победы глава МИД России почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Сергей Лавров возложил венки к мемориальным доскам в честь сотрудников Народного комиссариата иностранных дел и Министерства внешней торговли Советского Союза. А также всех дипломатов, погибших исполняя служебный долг.
Глава МИД подчеркнул, что этот День Победы приходится отмечать в ситуации, когда «нацизм снова поднимает голову». И потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами, в очередной раз, хотят нанести нашей стране «стратегическое поражение». Сергей Лавров отметил, что Россия сражается за всех, кто хочет жить своим умом, традициями, кто не хочет испытывать новых проявлений нацизма, расовой, религиозной дискриминации.
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