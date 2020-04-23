Исполнитель сделал предложение юной певице в прямом эфире.

Рэпер Lil Pump предложил Билли Айлиш выйти за него замуж

Фото: www.globallookpress.com © Hubert Boesl

Американская певица Билли Айлиш вышла в прямой эфир Instagram, чтобы пообщаться с поклонниками. В какой-то момент ее видео начал смотреть 19-летний рэпер Lil Pump. Молодой человек на протяжении всей трансляции оставлял комментарии, в которых признавался 18-летней исполнительнице в любви и даже предложил ей выйти за него замуж.

Реакция Билли Айлиш была весьма неоднозначной — звезда просто начала смеяться.

«Я даже не могу сказать тебе, над чем смеюсь», — ответила знаменитость.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 𝖒𝖎𝖆☆ (@spideroconnell)

После этого Lil Pump еще некоторое время доказывал Билли Айлиш серьезность своих намерений. Однако певица продолжала мягко отказывать влюбленному рэп-исполнителю.

О личной жизни Билли Айлиш ничего не известно. Недавно она призналась — ей нравится проводить время в одиночестве в самоизоляции. По словам поп-дивы, она не имела возможности побыть одной с 12 лет. Сейчас исполнительница наслаждается общением со своими питомцами — питбулями Мисс Марди и Джимом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Билли Айлиш разделась для фанатов в ответ на критику ее тела и выбора одежды.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.04
0.78 83.68
1.06
Представители каких знаков зодиака чаще всего жалуются?

Последние новости

7:42
Видео: МЧС стянуло силы для тушения пожара на складе с краской на юге Петербурга
7:36
Константин Меладзе утвердил пикантные фото Веры Брежневой
7:29
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
7:22
Представители каких знаков зодиака чаще всего жалуются?
7:15
В Москве за сутки от коронавируса скончались 27 человек
7:08
Стало известно, как проходит самоизоляция Меган Маркл и принца Гарри

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака
Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок