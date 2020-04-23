Рэпер Lil Pump предложил Билли Айлиш выйти за него замуж

Американская певица Билли Айлиш вышла в прямой эфир Instagram, чтобы пообщаться с поклонниками. В какой-то момент ее видео начал смотреть 19-летний рэпер Lil Pump. Молодой человек на протяжении всей трансляции оставлял комментарии, в которых признавался 18-летней исполнительнице в любви и даже предложил ей выйти за него замуж.

Реакция Билли Айлиш была весьма неоднозначной — звезда просто начала смеяться.

«Я даже не могу сказать тебе, над чем смеюсь», — ответила знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝖒𝖎𝖆☆ (@spideroconnell) 20 Апр 2020 в 3:03 PDT

После этого Lil Pump еще некоторое время доказывал Билли Айлиш серьезность своих намерений. Однако певица продолжала мягко отказывать влюбленному рэп-исполнителю.

О личной жизни Билли Айлиш ничего не известно. Недавно она призналась — ей нравится проводить время в одиночестве в самоизоляции. По словам поп-дивы, она не имела возможности побыть одной с 12 лет. Сейчас исполнительница наслаждается общением со своими питомцами — питбулями Мисс Марди и Джимом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Билли Айлиш разделась для фанатов в ответ на критику ее тела и выбора одежды.