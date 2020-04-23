Российские военные врачи обсудили СОVID-19 с коллегами из Сербии и Вьетнама

Российские военные врачи провели телемосты с коллегами из Сербии и Вьетнама. Тема обсуждения - борьба с коронавирусом. Прямые включения велись из Центра координации Минобороны России на базе Военно-медицинской академии имени Кирова.

Делились опытом лечения и профилактики, обсудили организационные моменты, эффективность самоизоляции и методы защиты персонала. Стоит отметить - профессиональные контакты со специалистами Белграда стали уже традиционными, а вот видеоконференция с медиками Вьетнама проводилась впервые за всю историю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные из России приступили к дезинфекции в Сербии.

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