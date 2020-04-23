Зоозащитницу из Липецка оштрафовали за распространение фейков о COVID-19

Зоозащитницу из Липецка оштрафовали на 30 000 рублей за распространение фейков о коронавирусе. Неравнодушная женщина хотела помочь больным пациентам с COVID-19, а в итоге нарушила закон.

Екатерина Бильбао долгие годы работает волонтером в приюте — спасает бездомных животных. И, конечно, в ситуации распространения коронавируса в родном городе не могла остаться равнодушной. С COVID-19 в инфекционной больнице оказалась подруга активистки.

«И она говорит: нет некоторых препаратов, скорее всего, закончились, давайте окажем помощь», — рассказывает зоозащитница.

Екатерина решила объявить сбор средств среди подписчиков в соцсетях. Видеообращение опубликовала в группе зооприюта.

«Сейчас сложилась там очень сложная ситуация. Самое страшное — это то, что закончились лекарства», — заявила она в видеообращении.

За одну ночь собрали 21 тысячу рублей, пять из которых внесла сама Екатерина. Но зоозащитница поверила подруге на слово, проверять информацию не стала.

Вскоре выяснилось — лекарств хватает. В администрации области пояснили — на закупку препаратов выделили больше 133 миллионов рублей и все контракты на поставки заключены. Подруга Екатерины, поспешила с выводами.

Чем могут обернуться благие намерения — расскажет Максим Облендер.

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