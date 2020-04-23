Лайфхак: шесть способов отремонтировать сломанный ноготь в домашних условиях

Сломанный ноготь в жизни девушки — целая трагедия. Однако даже в домашних условиях, когда мастер по маникюру не доступен, ее можно пережить. Для этого есть несколько хитростей и способов, которые помогут починить ноготь и сохранить его длину.

Метод «чайных пакетиков»

Это один из самых простых способов, для которого не нужны особые атрибуты. Вам понадобится чайный пакетик, ножницы, пилочка и прозрачный лак.

Для начала подпилите больной ноготь. Затем вырежьте из бумаги чайного пакетика заплатку нужного размера. Ноготь обезжирьте, покройте лаком и наложите бумагу. Когда она подсохнет, можно покрыть еще одним слоем лаки и заровнять поверхность шлифующей пилкой.

Ремонт с помощью клея

Этот метод одобряют не все эксперты, так как клей содержит эфиры или соли акриловой кислоты, а они могут вызвать раздражение или даже аллергию. Если у вас нет аллергической реакции, смело используйте клей для ремонта ногтей. Он поможет спасти практически любой ноготь!

Подпилите ноготь, нанесите клей на место слома и окуните палец в емкость с белой акриловой пудрой. Когда подсохнет, смахните лишнее и отполируйте бафом.

Ремонт ногтей шелком

Этот способ похож на первый, только вместо бумаги для чайного пакетика используйте кусочек натурального шелка. Ткань можно нанести на базу для гель-лака или прозрачный лак. Такая заплатка прослужит примерно неделю, пока ноготь будет отрастать.

«Кухонный метод»

Для него нам понадобится перекись водорода, клей для ногтей, пищевая сода, зубочистка, полотенце и пилочка для ногтей. Смешайте соду с перекисью, окуните в смесь ноготь, промокните его полотенцем. Затем трещину покройте клеем, пока он не высох, опустите палец в соду. Процедуру можно повторить. Излишки соды можно смахнуть и подпилить ноготь.

Типсы

Иногда слом такой, что спасти вас могут только типсы. Подберите типсу по размеру, обработайте ноготь пилкой и обезжиривателем. Клей наносим на типсу, даем высохнуть 5-10 секунд. Прикладываем и фиксируем. Теперь осталось только подровнять ноготь по длине остальных!

Ремонт с помощью скотча

Да-да, этот канцелярский предмет может помочь. Берем кусочек скотча, вырезаем по размеру ногтя, приклеиваем так, чтобы не было пузырьков, затем покрываем прозрачным лаком. Самое приятное, что после любого из этих способов ремонта можно смело красить ногти цветным лаком, сообщает издание «Сплетник».

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