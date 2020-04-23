На территории России уже зафиксировано 59 крупных очагов возгорания, огнем уничтожено 12 тысяч гектаров леса.

Сложная обстановка и в Сибири. В Красноярском крае, Томске и Хакасии аномальная жара — почти плюс 30. Это выше многолетней нормы на 14 градусов.

Спасателям приходится в прямом смысле слова бегать по дачным участкам. Огонь подобрался к жилым домам, и счет идет на минуты. В Омской области мощный пожар оставил без крыши над головой три семьи. Сейчас местные власти пытаются найти для них временное жилье.

«Происходило пламенное горение камыша на площади десять гектаров. Переход огня на 16 участков с горением двух жилых зданий и 14 хозяйственных построек», — заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Евгений Амельченко.

На защиту своих домов встали сами жители. В Республике Алтай, дачники самостоятельно роют вот такие противопожарные рвы. От этого места до жилых строений всего сто метров — можно назвать последний рубеж обороны.

«Успели отсечь огонь до деревьев. Потому что здесь сушняка вообще полно. Оно бы как пошло туда», — рассказывают местные жители.

Несколько дней отсечь огонь от жилых районов пытаются спасатели и жители Новокузнецка. Одни вооружились ранцевыми огнетушителями, другие лопатами.

«Сегодня еще пуще прежнего. Боремся, как можем», — сетуют они.

Усугубляет положение жаркая и ветреная погода, устоявшаяся на этой неделе почти по всей Сибири. В огне Кемеровская, Омская, Архангельская области, Красноярский край и республика Алтай. И практически везде причиной возгорания называют пал сухой травы.

«Из-за низкой ответственности граждан, некоторые граждане допускают элементарный пал травы. Это приводит не только к ущербу имущества и здоровья страны. Но и также наносит непоправимый вред природе и ее обитателям», — считает начальник группы контроля беспилотной авиации ГУ МЧС России по Архангельской области Андрей Шаранков.

В целом по стране ситуация с природными пожарами резко обострилась. Министерство природных ресурсов Забайкалья сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за пожаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об усложнении ситуации с пожарами в Кемеровской области. Огнем охвачены дома в нескольких населенных пунктах.