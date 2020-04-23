Пробы на COVID-19 дали положительный результат еще у 14 членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, который стоит в порту Нагасаки.

Таким образом, всего на судне заражены уже 48 человек. Об этом сообщают японские СМИ. По данным российского посольства в Токио, один из инфицированных на борту — наш соотечественник. Опасений его состояние пока не вызывает.

Во всем мире сейчас заболевших два миллиона шестьсот тысяч человек. Самая сложная ситуация по-прежнему в США. Жертв коронавируса там уже более 47 тысяч. В Испании врачи сообщают о нехватке медоборудования — в стране продлили режим повышенной готовности до конца мая.

А китайские вирусологи заявили об опасности второй волны COVID-19. В Харбине из-за халатности врачей заразились 78 человек.

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