Русский антивирус для Европы. Почему Путин помогает странам с коронавирусом?

Пресловутая европейская солидарность в условиях пандемии коронавируса дала трещину. Такое мнение в аналитической статье издания Fort Russ News высказал журналист Артур Эванс. Он привел доказательства того, как Россия в кризисный период помогает другим странам, не требуя ничего взамен. Перевод публикации предоставило ИноСМИ.

Пандемия кардинально поменяла повестку дня. Если еще недавно в новостной ленте постоянно встречались материалы про Украину, Сирию, «гибридные войны» и попытки Кремля якобы подорвать «демократические институты» по всему миру, то сейчас международному сообществу не до геополитики. Автор отмечает, что президенту России Владимиру Путину по-прежнему приписывают дискредитацию механизмов «европейского единства», но выглядят эти обвинения все менее убедительно.

Между тем, по мнению автора, все эти камни в огород российского лидера летят по одной простой причине: даже в условиях пандемии Путин продолжает оказывать помощь нуждающимся странам, порой даже тем, что входят в блок НАТО. Первым и самым ярким, пожалуй, примером стала отправка 15 самолетов российских ВКС с военными вирусологами и специалистами Министерства обороны в области эпидемиологии в Италию, где коронавирус охватил всю страну. В момент, когда заболевание достигло просто катастрофических масштабов, Италия оказалась с бедой один на один — европейские страны просто закрыли авиасообщение.

«А некоторые страны, объединенные с Италией идеей европейской солидарности, такие как Румыния и Чехия, и вовсе экспроприировали десятки и сотни тысяч масок и респираторов, направляющихся из Китая в наиболее пострадавшие от эпидемии регионы Италии. Европейская Комиссия, правда, уже принесла „сердечные извинения“, но это не исправит очевидного — фактически каждой стране ЕС делом намекнули, как говорили в древности, cura te ipsum (излечи себя сам)», — отмечает Артур Эванс.

По мнению автора, чем гадать, почему объединенная Европа перед лицом пандемии оказалась разрозненна, гораздо интереснее понять логику российского президента, пришедшего на помощь Италии, а после и Сербии. Конечно, с одной стороны, можно предположить, что Путин пошел на этот шаг, чтобы сделать так называемый рекламный ход, который повысит престиж России на международной арене, подорванный и украинским кейсом, и сирийским, и вечно приписываемым Москве вмешательством в американские выборы. С другой стороны, помощь России в такой непростой период могла бы ускорить снятие с нее санкций. Но, по мнению автора статьи, такой мотив выставлял бы российского президента слишком наивным политиком.

«Внутри самой России Путин столкнулся с критикой принятого решения со стороны либеральной оппозиции — ведь отправленные маски, аппараты ИВЛ, врачи нужны в самой России, которая, пусть и не так масштабно, как Италия, тоже столкнулась с опасностью распространения коронавируса на своей огромной территории. В общем — политические выгоды от реального, а не виртуального сострадания и солидарности не очевидны», — добавляет журналист.

Но, несмотря на очевидное отсутствие политических дивидендов от гуманитарной помощи Италии, Путин не остановился и оказал поддержку дружественной Сербии, куда были направлены 11 специализированных самолетов Ил-76 с почти сотней специалистов, а также спецавтомобили для дезинфекции дорог и важных инфраструктурных объектов, много средств защиты и медоборудования. Это ли не проявление чисто человеческого сострадания, которого оказались напрочь лишены страны ЕС, отказавшие Белграду в поставках медицинского оборудования?

«Отсюда вытекает простой вывод. Конечно, никто в Европе не собирается по мановению волшебной палочки менять отношение к России и лично к Путину. <…> Но когда речь идет о сотнях, а может даже тысячах спасенных жизней, то нет ничего предосудительного в простом человеческом spasibo. А пока наши политики тренируются в русском произношении, можно задуматься, выражаясь словами Урсулы фон дер Ляйн, не бьется ли „сердце европейской солидарности“ значительно восточнее с геополитической точки зрения, чем принято было считать раньше», — заключил автор статьи.

Именно такую мысль, по мнению Артура Эванса, транслировал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, когда назвал оскорблением упреки Рима в том, что получение гуманитарной помощи от России может изменить его геополитическое положение в мире. В завершение темы автор еще раз подчеркнул: Россия оказывает помощь европейским странам без холодного политического расчета, абсолютно бескорыстно. И это подтверждает тот факт, что власти Италии, в отличие от других государств, видят в этом жесте исключительно искреннее желание поддержать тех, кто нуждается.

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