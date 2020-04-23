Собянин открыл стационар для лечения пациентов с COVID-19 на базе госпиталя МВД
Клинику, в штате которой более 600 медиков перепрофилировали, всего за две недели.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru
В Москве заразившихся коронавирусом готов принимать еще один стационар. Он открыт на базе госпиталя МВД. Медучреждение посетил Сергей Собянин.
«Городское управление внутренних дел и его сотрудники постоянно находятся на передовой. И я надеюсь, что госпиталь ГУВД, который вступит в борьбу с COVID-19, также будет оказывать помощь полицейским, сотрудникам внутренних дел. Это наша общая задача, общая борьба, и я надеюсь, что мы ее победим», — сказал мэр Москвы.
Клинику перепрофилировали всего за две недели. Завезли дополнительные лекарства и медборудование, включая аппараты ИВЛ. Здание разграничили на так называемые «чистые» и «грязные» зоны, появилась и станция дезинфекции машин скорой помощи. В штате стационара больше шестисот медиков. Все они прошли переподготовку и обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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