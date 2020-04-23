Пожар заблокировал 12 человек, в том числе 4 детей на горе в Республике Алтай

Для их эвакуации вылетел вертолет со спасателями.

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Фото, видео: Instagram @n.ong04, @gulzhanat.chigazhanva, @kris_tina_05

Пожар на горе Шибилик возле населенного пункта Шашикман Онгудайского района Республики Алтай заблокировал восьмерых взрослых и четверых детей.

На кадрах очевидцев видно, что дым заполонил буквально полнеба.

Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании поступил днем 3 апреля. Предположительно, люди отправились на гору для сбора орехов.

Для их эвакуации направлен вертолет Ми-8 со спасателями. К тушению пожара привлечены 12 человек и две единицы техники.

Ранее 5-tv.ru передавал, что с установлением весенней погоды в ряде российских регионов обострилась ситуация с природными пожарами. Зачастую причиной возгорания становится безответственность местных жителей. Уже зафиксировано 59 крупных очагов возгорания, огнем уничтожено 12 тысяч гектаров леса.

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