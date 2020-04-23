Врачи в Екатеринбурге рассказали, как проверять у себя наличие первых признаков заболевания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ricardo Demurez, / Elena Sikorskaya, /FrankHoermann/SVEN SIMON, /Nicolas Landemard, YouTube @Свердловский областной онкологический диспансер

В лечении онкологических заболеваний очень важен этап своевременной диагностики. Поэтому врачи в Екатеринбурге записали видеоуроки, которые позволят провести домашнее самообследование на некоторые виды рака. Ролики медики выложили в свободный доступ на YouTube-канале.

Один из видеосюжетов посвящен такому распространенному виду онкологии как рак молочной железы. Его просто необходимо выявлять на ранних стадиях, и сделать это можно самостоятельно, утверждают врачи. Для этого необходимо регулярно проводит пальпацию груди, сосков, ореол, а также лимфатических узлов.

Не менее страшный вид рака — меланома. Он часто развивается от обычных родинок, поэтому исследовать эти образования на своем теле нужно с особой тщательностью. Отдельное внимание нужно уделять тому, как и сколько времени вы проводите на солнце.

«Если ребенок часто сгорал на солнце в детстве, это заболевание может у него развиться через 20-30 лет», — предупредила врач Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова.

Кроме того, медики уделили время и ликбезу на особо актуальную сейчас тему пандемии коронавируса. Они сняли целую серию образовательных роликов, в которых рассказали о мерах профилактики заболевания и правилах пользования защитными масками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врач-инфекционист спрогнозировал выход России на пик по коронавирусу.

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